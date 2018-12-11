شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: 15 مليار مكاسب الشركات.. واستبعاد رؤساء مجالس الإدارة غير الصالحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلي 15 مليار جنيه مكاسب، والشركات الخاسرة تصل الخسارة إلي 7،5 مليار سنويا، ليكون المكسب 7،5 مليار جنيه.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وتابع الوزير: "لدينا 121 شركة لا أدعي إن رؤسائها كلهم كويسين، كلمنا معهد إعداد القادة يضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات وسيتم استبعاد أي قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب علي مرؤوسيه، وبالتالي يؤثر بالسلب علي الإنتاج".

ولفت الوزير إلي أنه تم إنشاء إدارات للتسويق المركزي في الشركات القابضة، قائلا: "ومن خلال المقابلات تبين لي أن بعض الشركات بعافية شوية في محاسبة التكاليف، وامتحنا بعضهم بالأمس، وعندي قطاعات مربحة ماليا لكن اقتصاديا ممكن تقدم للبلد أضعاف هذه الأرباح، والقطاع الخاص حاليا أخذ 50% من الحصة التسويقية بتاعتنا ومازال الانهيار مستمر".