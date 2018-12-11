شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات: توقيع 10 اتفاقيات على هامش المعرض الأفريقى للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن انطلاق المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حركة التجارة بين دول القارة السمراء، حيث سيسهم المعرض فى إتاحة المعلومات التجارية لكافة المنتجين والمشتريين والمستهلكين بقارة إفريقيا والربط بين اللاعبين الرئيسين بالقارة فى القطاعين الصناعى والتجارى فضلاً عن تعزيز فرص التعاون الاستثمارى بين دول القارة الإفريقية.

وقالت شيرين الشوربجى، إن المعرض يتضمن تنظيم يوم وطنى لعدد من الدول المشاركة لعرض امكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية، لافتاً إلى أن الدول التى ستقيم يوماً وطنياً لها تتضمن مصر وزيمبابوى وكوت ديفوار ونيجيريا.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص مكان عرض كبير للجهات الحكومية المصرية من وزارة الخارجية والسياحة والثقافة والتجارة والصناعة والاستثمار سيتم من خلاله تقديم فعاليات ترفيهية وثقافية وعرض للفنون الشعبية والفلكلورية والتعريف بالسياحة والحضارة المصرية بجانب المجال التجارى والصناعى والاستثمار فى مصر بهدف تعريف الدول الافريقية بإمكانيات مصر السياحية والترفيهية والصناعة والتجارة والاستثمار.

وأضافت كما سيتم خلال المعرض عرض المشروعات المصرية العملاقة فى قاعات عرض 3D لجذب الزائرين والمستثمرين، لافتةً إلى أنه سيتم على هامش المعرض توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة فى المعرض.

وأشارت شيرين الشوربجى، إلى أن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" قام بإعداد منصة إلكترونية للمعرض لإتاحة الفرصة للعارضين غير القادرين على الحضور للقاهرة للمشاركة فى المعرض لعرض منتجاتهم وبضائعهم على شبكة الانترنت، كما يسمح للحكومات لعرض أجنحتها والتفاصيل الخاصة بالفرص الاستثمارية والتجارية على هذه المنصة، حيث ستظل هذه المنصة نشطة حتى بعد انتهاء المعرض.

ولفتت شيرين الشوربجى، إلى أن هناك 3 دول افريقية تقدمت لاستضافة المعرض فى دورته المقبلة خلال عام 2020 وهى غانا ورواندا والمغرب.

وأشارت شيرين الشوربجى، إلى أنه سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية عقب مراسم الافتتاح تشمل 4 جلسات حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "قصص النجاح" ويشارك فيها المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد للطلمبات، والدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات، كما تعقد الجلسة الثانية بعنوان "فرص الاستثمار فى مصر"ويشارك فيها كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "تحديد اهتمامات الحكومات بشأن الصناعة والتجارة والاستثمار فى أفريقيا"يدير الجلسة إلينى جيوكس، مراسل قناة سى إن إن بيزنس أفريكا ويشارك فيها فيرا سونجوي، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتور موكيسا كيتوى، الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد إلى جانب عدد من وزراء الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض، هو شياو ليان، رئيس مجلس إدارة البنك الصينى للاستيراد والتصدير، تونى إيلوميلو، مؤسس ورئيس مؤسسة "تونى إيلوميلو" لريادة الأعمال، ورئيس مجلس إدارة هيرز القابضة، فضلا عن سترايف ماسيوا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إكو نت جروب باإضافة إلى باسم الوكيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوكيل، والمهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويشارك أيضاً سانجيف جوبتا المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الإفريقية، أدماسو تاديسى، المدير التنفيذى لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، والمهندس محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، إلى جانب سينثيا روزلي، المدير التنفيذى للبنك الأندونيسى للاستيراد والتصدير، إيما ويد سميث، المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، مانويل موتا، الرئيس التنفيذى لشركة موتا إنجل أفريكا، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ديفيد ماخورا، رئيس وزراء جوتنج، جنوب أفريقيا.

كما تعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان "استخدام التجارة لتحقيق التحول الاقتصادي: الخطوات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة فى إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية" والتى يديرها برونوين نيلسن، المذيع بقناة سى إن بى سى أفريقيا ، ويشارك فيها افيونج ويليامز، المدير التنفيذى ومؤسس شركة ريل فروت نيجيريا، إيما ويد سميث، المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، باتريس موتسيبي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة African Rainbow Minerals، إلى جانب أدماسو تاديسى، المدير التنفيذى لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، سانجيف جوبتا المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الإفريقية، مامادو بيتاى، المدير العام للمكتب الاقليمى الافريقى، مؤسسة روكفيلر، ماهيش ر. باتيل، الرئيس التنفيذى اكسبورت تريدينج جروب، بالإضافة إلى السفيرة مارى بيث ليونارد، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقى.