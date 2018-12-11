شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو نصار: 1063 شركات إفريقية تشارك بمعرض التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن المعرض الافريقى الأول للتجارة البينية يعد من أكبر المعارض المقامة بالقارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث يوفر المعرض منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الأعمال وإبرام الصفقات التجارية بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية.

وأضاف أن عدد الشركات المشاركة فى المعرض بلغ 1063 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض من بينها 5 دول من خارج إفريقيا تشمل روسيا والصين والسعودية والإمارات والصين.

جاء ذلك فى سياق التصريحات الصحفية التى أدلى بها الوزير خلال افتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لفعاليات المعرض الافريقى الأول للتجارة البينية والذى تستضيفه القاهرة على مدى 7 أيام خلال الفترة من 11 حتى 17 ديسمبر الجارى، حيث يعقد المعرض فى مصر لأول مرة وينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الإفريقى.

وقال الوزير، إن المعرض يعتبر فرصة إستراتيجية لتعزيز وتنمية سبل التجارة البينية للدول الافريقية بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى، وإتاحة المجال أمام تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والأسواق المحلية مع صانعى القرار، إلى جانب مناقشة والتعرف على حلول للتحديات التى تواجهها القارة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المعرض يوفر فرصة لتكاتف جهود جميع الحكومات والمنظمات والجهات المعنية فى الدول الأفريقية لخلق سوق إفريقى مستقل ومتكامل من خلال تعميق التعاون والاندماج بين جميع الدول الأفريقية

وأشار نصار، إلى أن مصر تبذل جهود حثيثة لتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التكامل الاقتصادى بين كافة دول القارة وذلك من خلال دعم الاتفاقيات متعددة الأطراف والتى تشمل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA) والتى تعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق التكامل الإقليمى، والذى من المتوقع أن يزيد من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022، لافتاً فى هذا الاطار إلى أنه سوف تنطلق غدا فعاليات الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى تستضيفه القاهرة بمشاركة ممثلى 54 دولة افريقية لبحث اخر التطورات المتعلقة بمفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأوضح الوزير، أن المعرض يحظى باهتمام عالمى ومشاركة دولية واسعة حيث يشارك بفعالياته عدد من الشخصيات الهامة من بينها فيرا سونجوى، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتور موكيسا كيتوى، الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد إلى جانب عدد من وزراء الدول الأفريقية فضلا عن هو شياو ليان، رئيس مجلس إدارة البنك الصينى للاستيراد والتصدير، سانجيف جوبتا المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الإفريقية، أدماسو تاديسى، المدير التنفيذى لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، إلى جانب سينثيا روزلي، المدير التنفيذى للبنك الأندونيسى للاستيراد والتصدير، إيما ويد سميث، المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ديفيد ماخورا، رئيس وزراء جوتنج، جنوب أفريقيا، بالاضافة إلى السفيرة مارى بيث ليونارد، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقى.

وأشار نصار، إلى أنه تم دعوة عدد كبير من التجار والمشترين من كافة أنحاء العالم للمشاركة فى فعاليات المعرض حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات الافريقية المشاركة وشركات عالمية من خارج القارة، لافتاً إلى أن المعرض التجارى يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الرامية إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع طاقات الإنتاج، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الإفريقية للمشاركة فى المشروعات الكبرى التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حالياً.

ولفت الوزير، إلى أن المعرض يستهدف العمل على توفير قنوات توزيع فعالة داخل القارة الافريقية من خلال إنشاء لوجستيات للنقل وأنظمة السداد للخدمات والتخزين بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل المشترين التى ستساعد على تسريع وتيرة تدفق السلع والخدمات بين دول القارة والذى من شأنه تفعيل جهود إنشاء سوق تجارة حرة للقارة الأفريقية.

وأضاف نصار، أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية .