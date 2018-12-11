شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 7.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 723.634 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 12653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 12581 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1663 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.