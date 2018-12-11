شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بكلية الهندسة: تغطية صحراء مصر بالألواح الشمسية ينتج طاقة تكفى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم يوم الخميس المقبل، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للنانو تكنولوجى الذى تشارك فى تنظيمه منظمة اتصال، والشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجى التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى.

وناقش المؤتمر على أيامه الثلاثة الذى انطلقت فعالياته فى العاشر من ديسمبر الحالى 111 بحثا علميا، منهم 61 بحثا من جامعات مصرية (شملت 27 جامعة مصرية) بالإضافة إلى 32 بحثا من جامعات أجنبية و18 بحثا مختلطا بين جامعات مصرية وأجنبية.

قال رئيس المؤتمر الدكتور محمد نبيل صبرى، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومنسق الشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجي، إن الأبحاث التى تم عرضها فى المؤتمر تناولت تطبيقات النانو تكنولوجى فى 4 محاور أساسية هى الطب، والطاقة، والصناعة ومنظومة الغذاء والمياه والبيئة، مشددًا على أهمية التعاون وتكوين فرق بحثية فى الأبحاث الخاصة بتكنولوجيا النانو لما تتطلبه من تنوع فى التخصصات المختلفة للعمل بها وتنفيذ النظريات ووضعها محل التطبيق.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية قدمت دعما للمؤتمر يشمل استضافة الدكتور جان مارى لين، الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء خلال فعاليات المؤتمر، بالإضافة لاستضافة 6 أساتذة فرنسيين مرموقين.

وتطرق الدكتور نبيل إلى التطبيقات العديدة التى تم عرضها فى المؤتمر، شملت الاكتشاف المبكر للسرطان وعلاجه بالإضافة للإقلال من فرص الإصابة به من الأساس، كما تم عرض أبحاث مفيدة فى مجال الطاقة الشمسية، حيث إنه من المعروف أن تكنولوجيا النانو قد تمكنت من تحقيق خفض كبير فى تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

أشار إلى أن مصر فى حالة تغطية كامل مساحة الصحراء المتاحة حاليًا بألواح الطاقة الشمسية يمكنها إنتاج طاقة كهربائية توفر احتياجات كافة دول العالم، وفق دراسات حقيقية قام بها الباحثون، العائق الوحيد هو التكلفة العالية نسبيا للخلايا الشمسية، وهو ما تغلبت عليه تكنولوجيا النانو.

ومن المنتظر أن تصل التكلفة للتساوى مع مصادر الطاقة التقليدية من بترول أو فحم حول عام 2020، مما دعا دول أوروبية ومنها ألمانيا أن تضع خطة لتحويل إنتاج ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة مثل الرياح والشمس وذلك قبل 2020.

وأشار إلى قيام منظمة تضم عددا من الدول الأوروبية بالتعاون مع عدد من دول جنوب البحر المتوسط تحمل اسم Desertec بالتخطيط لمشروع لتصدير الكهرباء من دول جنوب البحر المتوسط وعلى رأسها مصر للاتحاد الأوروبى بالاعتماد على محطات طاقة شمسية يتم تصميمها بتكنولوجيا النانو.

كما أكد أيضا على أن المشروع من الناحية النظرية قابل للتنفيذ كما أن الجدوى الاقتصادية له مرتفعة جدًا سواء من ناحية توفير الطاقة، أو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي، أو كمورد للعملة الأجنبية نظرًا للاعتماد على مصر كأحد أهم الدول المصدرة للطاقة فى هذه الحالة.

كما أشار إلى تطبيقات أخرى عديدة لتكنولوجيا النانو عرضت بالمؤتمر منها معالجة وتنقية المياه ومنها إنتاج مواد نانومترية بمواصفات خاصة فائقة الجودة للاستخدام فى صناعات البناء أو الصناعات النسيجية.

ومن جانبه، أكد عاصم وهبي، الأمين العام وعضو مجلس إدارة منظمة اتصال على الدور التثقيفى والتوعوى الذى تقوم به اتصال من خلال فتح آفاق جديدة للتوسع فى صناعة النانو تكنولوجى وعلاقته الوثيقة بصناعة الإلكترونيات، مشيرا إلى أن المؤتمر الذى شارك فيه 150 متخصص يعد سابقة هى الأولى من نوعها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حققت اتصال السبق فيه.

وتابع قائلًا إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد واحدة من أهم القطاعات المستفيدة بتطبيقات تكنولوجيا النانو، حيث تدخل فى كافة الصناعات التكنولوجية والتصميمات الإلكترونية، ضاربًا المثال بشركة Si Ware المصرية التى تنفذ العديد من التصميمات بتكنولوجيا النانو وتدخل فى صناعة الهواتف الذكية حول العالم.

كما أشار إلى تعاون مع مسرعات الأعمال التى تنفذها وزارة الاتصالات فى الفترة الحالية داخل الجامعات، بهدف الاستفادة من تلك التكنولوجيات فى العديد من التطبيقات الذكية، وعلى رأسها تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT، التى تعتمد فى كثير من تطبيقاتها على تصميمات "صغيرة الحجم- النانو".