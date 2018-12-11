نبأ سار للمصريين

اليوم الجديد - طارق بهجات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، لـ"اليوم الجديد" أن شركة إيني الإيطالية حركت أجهزتها وحفاراتها العملاقة لحفر البئر الأول لحقل نور بشمال سيناء، موضحة أن نتائج البحث السيزمي لمنطقة استكشاف حقل نور بشمال سيناء يحتوي على كشف كبير، وكميات هائلة من الغاز والزيت تفوق إنتاج حقل ظهر بمراحل.

وتوقعت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن تحديد الكمية يتوقف على بعض النتائج سواء في البحث أو الحفر، ومن المنتظر إعلانها في مؤتمر عالمي تعقده شركة "إيني" صاحبة حق الامتياز خلال شهرين.

ووفقً...