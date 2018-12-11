أسعار الذهب تواصل استقرارها.. وعيار 21 يسجل 622 جنيهًا

اليوم الجديد - ألاء هيكل

واصلت أسعار الذهب استقرارها في سوق الصاغة، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء.

وعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «دي إم سي»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق المصري.

وسجل الذهب عيار «21» 622 جنيهًا، وعيار «18» 533 جنيهًا، فيما سجل عيار «24» 711 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 4979.

بينما جاءت أسعار العملات كالتالي، سجل سعر الدولار الأمريكي، 17.86 للشراء، و17.95 للبيع، كما سجل سعر اليورو 20.40 للشراء، و20.50 للبيع، والجنيه الإسترليني 22.60 للشراء، و22.73 للبيع، وسجل الين...