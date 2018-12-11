شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا لأعلى مستوى فى 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش متوسط الأجور لثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا 3.3% ،بأعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2010 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلي ارتفاع 3.0% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 3.1% بعد التعديل من ارتفاع 3.0% ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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