شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الإعانة البريطانية أسوأ من التوقعات– نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مسجلة ارتفاعا بنحو 21.9 ألف ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 13.2 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنحو 20.2 ألف ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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