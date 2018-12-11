شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة في بريطانيا طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في تشرين الأول/أكتوبر بمستوي 4.1 % ، طبقا لتوقعات الخبراء معدل 4.1%، طبقا للقراءة السابقة معدل4.1%.

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