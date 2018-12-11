شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين تحت ضغط ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية خلال الفترة الحالية ، بالتزامن مع غياب محفزات جذب مستثمرين جدد إلى السوق ، بالإضافة إلى تحفظ المستثمرين المؤسسين بسبب مخاوف القضايا التنظيمية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,395$ بانخفاض قدره 11$ بأكثر من 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,406$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,427$ ، و أدنى سعر عند 3,370$.

فقدت أسعار البتكوين يوم الاثنين نسبة 3.5% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع توقف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 15 شهرا عند 3,210$ لكل وحدة بتكوين ، نتيجة استمرار المخاوف حيال الإجراءات التنظيمية فى الولايات المتحدة.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 109 مليار$ ،مع نزول هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

وسجل البتكوين مؤخرا أدنى مستوى فى 15 شهرا ، فى أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بتأجيل إعادة النظر فى تغيير القواعد حول أول صندوق استثمار بتكوين متداول فى البورصة ETF.

معظم عملات السوق الرقمية حاليا تحت ضغط ضعف مستويات الطلب الاستثماري على تلك الأصول ، على الرغم من الأسعار الرخيصة حاليا والتي إن كانت لأصول محل ثقة كبيرة لشهدت تحسننا كبيرا فى مستويات الطلب.

ونجد أيضا حذرا من المستثمرين المؤسسين والمستثمرين التقليديين مثل البنوك الاستثمارية وصناديق التقاعد ومديري الأصول، ويعاذ سبب ذلك إلى مخاوف القضايا التنظيمية.

ويتوقع خبراء التشفير أن تتلاشي سريعا حالة الحذر تلك فى حال إحراز تقدما على مستوي اللوائح والقواعد التنظيمية العالمية ،لكن خلال تلك الفترة لا يوجد أي بوادر على إحراز هذا التقدم ، وقد تكون البداية بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أواخر شباط/فبراير القادم.

ويؤكد بعض خبراء السوق الرقمية إنه لا يزال هناك الكثير من المستثمرين بالسوق على الرغم من حالته الراهنة ،لكن فى حال هبوط أسعار البتكوين دون مستوي 3,000$ فإن السوق الرقمية سوف تكون فى وضع حرج جدا مع تدافع المستثمرين للخروج.