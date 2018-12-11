قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف مضاعفة حجم التجارة البينية بينها وبين القارة الإفريقية خلال 5 سنوات، لتصل إلى 10 مليار دولار، حيث تصل حاليا إلى 5 مليار دولار.

وأوضح المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال افتتاح المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الإفريقية يبلغ حوالى 8 مليار دولار، خاصة فى قطاعات التشييد والطاقة والاتصالات والتعدين والزراعة وغيرها.

وأشار “مدبولى” إلى أن المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية يعقد بالتزامن مع المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذى سيناقش موضوع اتفاقية التجارية الحرة الأفريقية التى تعد إنجازا كبيرا، كما يعقد أيضا بعد انتهاء منتدى إفريقيا الذى احتضنته شرم الشيخ على مدار الأيام القليلة الماضية، وسيؤدى المعرض إلى زيادة حجم التجارة البينية فى القارة بما يدعم زيادة النمو الاقتصادى فى الدول الأفريقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيتم فى لقريب العاجل.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تستهدف مضاعفة حجم التجارة مع أفريقيا إلى 10 مليار دولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .