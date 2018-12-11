الصين وأمريكا تبحثان المرحلة التالية من محادثات التجارة

بحثت الصين والولايات المتحدة خارطة الطريق للمرحلة التالية من محادثات التجارة بين البلدين يوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الوزراء ليو خه ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر.

وفي الشهر الجاري، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين على هدنة أسفرت عن إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية الأمريكية إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة في الأول في يناير كانون الثاني على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

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