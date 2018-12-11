شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يغلق عند أدنى مستوى منذ مارس بفعل مخاوف النمو العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى اليابانى، عند أقل مستوى فى نحو 9 أشهر اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن النمو العالمى ضغطت على الأسهم المالية وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نالت ضبابية الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة واليابان من أسهم شركات السيارات. وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 0.3% مسجلا 21148.02 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ أواخر مارس. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1575.31 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ مايو 2017. وكان أداء الأسهم المالية ضعيفا، وتراجعت إثر خسائر نظرائها فى الأسواق الخارجية مثل سيتى جروب وبنك أوف أمريكا، بعدما تسببت الضبابية التى تكتنف الانفصال البريطانى عن الاتحاد الأوروبى فى استمرار قلق المستثمرين إزاء النمو العالمى. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 2% وسوميتومو ميتسوى المالية 1.6 %. وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التكنولوجيا والمنتجة للمكونات الإلكترونية، وفقد سهم شارب 4.4 % لينزل لمستوى لم يشهده منذ سبتمبر2016 فى حين هبط سهم موراتا للتصنيع 1.3 % وتى.دى.كيه 2.3 %. ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات السيارات الأمريكية فى ديترويت ونقابات العمال على أن يتضمن أى اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة واليابان بنودا قوية للتصدى للتلاعب بالعملة وفتح سوق السيارات اليابانية المغلقة إلى حد كبير قبل خفض الرسوم الأمريكية على السيارات. وخسر سهم نيسان موتور 3.1% وسوبارو 2.4%.

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