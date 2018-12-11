شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى التونسى يبقى سعر الفائدة الرئيسى عند 6.75% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى التونسى، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 6.75 % اليوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم استقر عند 7.4% فى نوفمبر ليظل عند هذا المستوى للشهر الثالث على التوالى، وتراجع التضخم من 7.5% فى أغسطس و7.8% فى يونيو.
وفى مايو رفع البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة مئوية إلى 6.75 % فى مسعى لمواجهة التضخم، وكانت تلك المرة هى ثانى زيادة لأسعار الفائدة فى ثلاثة أشهر.
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