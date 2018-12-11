شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تطلق تقريرها القطاعى لسلاسل القيمة الإقليمية بشمال القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، بعد غد الخميس على هامش المعرض التجارى "البين - أفريقى" - الذي يبدأ أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة ويستمر حتى الاثنين المقبل تقريره الأخير تحت عنوان (مؤهلات سلاسل القيمة الإقليمية فى شمال أفريقيا: التشخيص القطاعى).

وذكر المكتب فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن التقرير، المعدّ فى إطار عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم التكامل الإقليمى وتنمية التجارة والتحول الهيكلي للاقتصادات من خلال النهوض بالمبادلات دون الإقليمية، سيركز على 10 قطاعات من الأنشطة تم اختيارها وفقًا لأهميتها لاقتصادات المنطقة دون الإقليمية وإمكانياتها التنموية كالطيران، أوالسيارات أوالطاقات المتجددة.

وأوضح أن هذا التقرير هو أحدث نتائج سلسلة من الأبحاث التي اضطلع بها مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2013 بشأن دور سلاسل القيمة فى تعزيز التكامل الإقليمى والتحول الهيكلى فى شمال أفريقيا.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هى إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، حيث إن مكتبها بشمال أفريقيا يهدف إلى دعم التنمية في بلدان دول الإقليم وهى (تونس، الجزائر، السودان، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا) ومساعدتها فى بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج كفيلة بالإسهام في تحولها الاقتصادى والاجتماعى، من خلال الاهتمام بموضوعين أساسيين هما (الاندماج الإقليمي فى شمال أفريقيا، الإشكاليات المتصلة بالقدرات والتشغيل والتنمية العادلة في المنطقة).