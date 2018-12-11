شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) رفع أسعار الفائدة فى وقت أقرب من المتوقع، وفى ظل تراجع الدولار بعد صعوده فى الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، وكان المعدن الأصفر لأمس أعلى مستوياته فى نحو 5 أشهر عند 1250.55 دولار فى الجلسة السابقة.

وصعد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1252.1 دولار للأوقية وتراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده فى الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى يومى 18 و19 ديسمبر للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1% إلى 777 دولارا للأوقية، وكانت الأسعار نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبرعند 773.50 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.