شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عزمها خفض إنتاج النفط 50-60 ألف برميل يوميا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء، إن بلاده تنوى خفض إنتاجها من النفط، بما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا على الأقل فى يناير ، بموجب اتفاق الإنتاج العالمى الذى جرى التوصل إليه الأسبوع الماضى.

وأضاف نوفاك أن روسيا تعتزم خفض إنتاجها النفطي تدريجيا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها، ومن بينهم روسيا، قالوا الأسبوع الماضى إنه سيخفضون إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.