شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس تتوقع تثبيت لجنة السياسات أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن أرقام التضخم عادت إلى مسارها الطبيعى، داعمة رؤية الشركة بتثبيت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فى اجتماعها هذا الشهر، مضيفة أن البورصة تفاعلت مع هذا الخبر تفاعلًا إيجابيًا جدًا، خاصة أنها ظهرت بالتزامن مع وصول السوق إلى نقطة مؤهلًا عندها إلى تحقيق التعافى، متوقعة أن تكون أولى المقاومات المستهدفة مستوى 13400 نقطة.

وأضافت السويفى، فى تقرير بحثى، أن مخاوف النمو العالمى ألقت بظلال سلبية على الأسواق العالمية، إذ واصلت الأسواق العالمية خسائرها فى جلسة الأمس، بعدما واصلت أسعار النفط ومخاوف النمو العالمى إلقاء ظلالها السلبية على الأسواق.

وفى سياق متصل قالت شركة فاروس، إن مؤشر HRMSL وصل إلى مستوى دعم رئيسى ومثالى على المدى المتوسط 1200 نقطة، مرجحة احتمالية تصديه للنشاط البيعى الذى ضربت رياحه سوق الأسهم خلال السبعة أشهر الماضية.

وأضافت أنه من المنظور على المدى القصير، تدعم الحالة الفنية لمؤشر EGX30 هذه الرؤية الفنية، بعدما وصل المؤشر إلى الحد السفلى من قناته الحالية المائلة لأسفل، علاوة على ذلك، جاء التراجع المسجل على مدار السبع جلسات الماضية مصحوبًا بانخفاض ملحوظ فى أحجام التداول، مما يشير إلى حدوث هذا التراجع نتيجة نقص الطلب وليس زيادة العرض.

وتوقعت فاروس، ارتداد محتمل من عند المستوى الحالى، ولذا أوصت بوضع أوامر حماية الأرباح أسفل مستوى دعمها المحدد مسبقًا عند 12,000 نقطة (يعادله 1,200 نقطة على مؤشر HRMSL)، ويقف مستوى المقاومة الأولى عند 13,400 نقطة، ثم 14,000 نقطة.