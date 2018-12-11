شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 والعملة الأمريكية تواصل استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار، استقراره فى تعاملات اليوم الثلاثاء 11-12-2018، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر. سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم ”الخليج 365” ينشر أسعار الدولار فى مصر، طبقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، بعد أن سجل حالة من الاستقرار قياسا على سعر أمس، بمختلف البنوك وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 والعملة الأمريكية تواصل استقرارها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .