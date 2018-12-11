شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معرض التجارة البينية: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب تصديق 22 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اولوسجان أوباسانجو رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى التجارة البينية، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يتطلب توقيع وتصديق 22 دولة عليها، مؤكدا أنها تمثل تحولا فى العلاقات الاقتصادية الأفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الافريقى الاول للتجارة البنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وقال أوباسانجو فى كلمته، إن هذا المعرض سيؤدى الى تطوير التجارة فى أفريقيا، ودعم التجارة البينية فى الدول الأفريقية لضمان وجود عائد للدول الأفريقية وان تكون لديها أسواق دائمة.