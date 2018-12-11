شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الكوسة اليوم الثلاثاء 11-12-2018، جنيها طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5- 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3.5 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 7 - 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5-3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1 - 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 3.5 - 5 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3.5 - 4.5 جنيه والخيار الصوب بلغ من 4 -5 جنيهات.