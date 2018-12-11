شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مؤسسة مالية تدير أصول بـ5.5 تريليون دولار تشارك بمؤتمر هيرميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الاقتصاد المصرى بين يومى 11 و13 من ديسمبر الجارى فى القاهرة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر عقد الاجتماعات المباشرة بين 27 مستثمر من 22 مؤسسة مالية دولية بأصول استثمارية تبلغ 5.5 تريليون دولار، مع ممثلى الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وذلك بحضور لفيف من أبرز المسئولين الحكوميين من أجل مناقشة واستعراض مدى استقرار ونمو الاقتصاد المصرى بعد حزمة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة.

وفى هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة تلتزم بدورها فى دعم جهود الحكومة لتنمية تدفقات رأس المال الأجنبى إلى السوق المصرى من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية التى يزخر بها السوق المصرى والأسواق المبتدئة والناشئة. وقال عوض أن اهتمام المستثمرين الدوليين والمسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المصرية بحضور المؤتمر يعكس مكانة مصر باعتبارها أبرز الأسواق الإقليمية النابضة بالفرص التى تحظى باهتمام مجتمع الاستثمار الدولى.

وأضاف عوض، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن النجاح المستمر الذى يحققه هذا المؤتمر منذ انعقاد أولى دوراته يعد شهادةً على سلامة تقديرات نمو السوق المصرى وزيادة التفات مجتمع الاستثمار الدولى إلى فرص الاستثمار فى مصر باعتبارها أكثر الاقتصادات نموًا واستقرارًا وسط التغيرات المستمرة التى تمر بها الأسواق الأخرى بالمنطقة.

وتلعب مقومات النمو القوية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى وتقديرات النمو الواعدة دورًا محوريًا فى زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولى بالاستفادة من الفرص الجديدة التى ينبض بها سوق الاستثمار فى مصر، والذى يحظى بالعديد من أسس النمو الاقتصادى والخصائص السكانية الفريدة باعتباره أكبر سوق استهلاكى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت نسخة العام الماضى من المؤتمر المنعقد فى يناير 2018 حضور ممثلى 27 مؤسسة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لعقد الاجتماعات واللقاءات مع ممثلى الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، حيث لعب المؤتمر دورًا فعالاً فى تنشيط أداء البورصة المصرية بين شهرى فبراير ومايو من عام 2018.

ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس، إن السوق المصرى شهد مجموعة من التحولات الإيجابية خلال عام 2018، فى ضوء المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى ودعم الشركات الصغيرة على النمو، إلى جانب نجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة وجنى ثمار خطة الإصلاحات الاقتصادية، غير أنه هناك مجموعة من القضايا التى تشغل اهتمام جميع المستثمرين وعلى رأسها تأثير أزمة الأسواق الناشئة على أداء وتقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبيد، أن الفترة الحالية تمثل الوقت الأمثل لانعقاد هذا المؤتمر فى ضوء الأسعار الجذابة التى تتميز بها أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

وتابع عبيد أن أبرز أهداف مؤتمر الاقتصاد المصرى تتمثل فى تمهيد الطريق لتعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبى فى الأسهم المصرية ومنتجات الدخل الثابت، وذلك فى ضوء التزام الحكومة المصرية بالمضى قدمًا فى تنفيذ برنامج الطروحات العامة عبر طرح أسهم الشركات الحكومية للاكتتاب العام.

وأكد عبيد، أن المجموعة المالية هيرميس تعتزم المساهمة بشكل فعال فى دعم وتنشيط البورصة المصرية عبر جذب مختلف المؤسسات المالية على الساحة الدولية للاستفادة بشكل مباشر من فرص الاستثمار الجذابة التى يطرحها السوق المصرى.

وتابع عبيد، أن التعافى الملحوظ للاقتصاد المصرى يرجع إلى حرص الحكومة على حل القضايا والمشكلات الجذرية التى تحول دون نمو الاقتصاد والتزامها باتخاذ خطوات جادة لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن حضور ممثلى المجموعة الاقتصادية للمؤتمر منذ انعقاد أولى دوراته، يعد مثالًا واضحًا على المنهج الذى تتبناه الحكومة لمواجهة وتجاوز جميع التحديات الاقتصادية.