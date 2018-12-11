شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء، إن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخاميها فى الشحنات المصدرة إلى آسيا فى يناير.

وذكر المصدران أن سعر البيع الرسمى لخام مزيج التصدير الكويتى إلى آسيا فى يناير انخفض 65 سنتا للبرميل عن الشهر السابق إلى 35 سنتا دون متوسط أسعار خامى عمان ودبى على منصة بلاتس.

وضيق ذلك فارق السعر بين مزيج التصدير الكويتى والخام العربى المتوسط السعودى فى يناير إلى 30 سنتا للبرميل، مقارنة مع 40 سنتا فى الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمى للخام الخفيف الممتاز الكويتى إلى آسيا فى شحنات يناير عند 1.10 دولار فوق متوسط أسعار خامى عمان ودبى على منصة بلاتس، بانخفاض 1.65 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وقلص ذلك علاوة الخام الكويتى فوق الخام العربى الخفيف جدا السعودى إلى 30 سنتا للبرميل، انخفاضا من 50 سنتا للبرميل منذ أكتوبر حين حددت الكويت أول سعر بيع رسمى لخامها الجديد.