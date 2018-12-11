شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقى سفير الصين بالقاهرة لبحث التعاون فى صندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بسفير دولة الصين بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك والممكنة فى صندوق مصر السيادى وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية فى هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

من جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد برغبة الجانب الصينى فى دعم مصر بجهودها لإنشاء صندوق مصر السيادى، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر فى مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية فى مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم فى مواجهة التحديات التى اعترضتهم وسبل التغلب عليها.



هالة التخطيط وسفير الصين بالقاهرة

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط نشأة صندوق مصر السيادى وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثمارى تنموى يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائد تنموى، مشيرة إلى اعتماد القانون المؤسسى للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسى المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشارى.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية فى الاستثمار بتلك المشروعات.



هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال لقائها بوفد سفير الصين

وأكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن إدارة صندوق مصر السيادى لن تتدخل فيه الحكومة لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية، موضحا أن الصندوق سيكون منفصلا تماما عن التمويل الحكومى، مشيرا إلى أنه موجه فى الأساس للاستثمار فى الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار فى الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.

من جانبه، أشار السفير الصينى إلى تعليمات رئيس هيئة الاستثمار الصينية لبحث سبل التعاون الممكنة مع صندوق مصر السيادي، وذلك فى إطار استكمال المباحثات والمناقشات التى بدأت فى القاهرة فى هذا الشأن عند زيارة نائب رئيس الجمهورية الصينى للقاهرة فى أكتوبر الماضى، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصرى فى هذا الشأن، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إمكانية الاستعانة بالخبراء الصينين للمساعدة فى الخطوات الأولية لإنشاء صندوق مصر السيادى بما فى ذلك السياسات والإجراءات المقترحة والهيكل التنظيمى المقترح.



هالة التخطيط وسفير الصين بالقاهرة

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية قيام الجانب المصرى بزيارة للصين من أجل عرض الفرص الاستثمارية المقترحة، وذلك بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق المصرى، كما قدم السفير الصينى الدعوة لوزيرة التخطيط لحضور حفل عشاء فى بداية العام المقبل خلال ترؤسه لمجموعة السفراء الآسيويين لشرح تطورات الاقتصاد المصرى والجهود المبذولة من قبل الدولة فى هذا الشأن.