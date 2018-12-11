عرض برامج التدريب والتوظيف في قمة الموارد البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

عرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، في منتدى قمة تقنية الموارد البشرية (HR Tech Summit)، في نسخته الثانية بمدينة الرياض تحت عنوان «مستقبل العمل: تحفيز آفاق التحول الرقمي في الموارد البشرية»، بحضور عدد من ممثلي وأخصائيي الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام.

وقدم مدير عام قنوات التوظيف بـ «هدف» أحمد المجيش في جلسة «تمكين قوى عاملة منتجة ومستديمة»، شرحا عن برامج الدعم للتدريب والتأهيل والتوظيف والمبادرات الموجهة لعملاء الصندوق من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، إلى جانب استعراض مزايا البوابة الوطنية للعمل (طاقات) والبوابة الوطنية للموارد البشرية .