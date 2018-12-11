إنجاز صالة الطيران الخاص بمطار الرياض خلال 8 أسابيع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي أمس صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي.

وأكد رئيس مجلس مديري مطارات الرياض الدكتور منصور المنصور خلال حفل التدشين أهمية المشروع وانعكاساته، والذي يأتي تزامنا مع «سباق فورمولا إي - الدرعية» الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن المشروع هو جزء من برنامج الخصخصة لتطوير قدرات المطار من أجل تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمستفيدين، بإشراف من شركة مطارات الرياض، وأنجز خلال 8 أسابيع فقط.

مقاييس عالمية

وأوضح التميمي أن صالة الطيران الخاص الجديدة نفذت وفقا لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية وبتصميم معماري عصري، وجهزت بأحدث الأنظمة والمعدات، مبينا أن شركة مطارات الرياض هي من أشرفت على تنفيذ المشروع فيما تشغله شركة دبلن العالمية، متوقعا أن تواكب الصالة الجديدة متطلبات واحتياجات رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة ممن يستخدمون مطار الملك خالد الدولي على النحو الذي يتطلعون إليه.

وذكر أنه تم تشييد صالة الطيران الخاص الجديدة على مساحة 3000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 مسافر في الساعة، منوها بأن المشروع يأتي في إطار الاهتمام بمرافق وخدمات الطيران الخاص في مطارات المملكة.

وأشار إلى أن الطيران الخاص يمثل أحد مصادر الموارد المالية للمطارات وشركاتها، ويشكل مطلبا مهما لشريحة من مجتمعنا وهم رجال الأعمال، متوقعا ارتفاع حجم الطلب على الطيران الخاص، في الوقت الذي تعد فيه المملكة من أكثر الدول في الشرق الأوسط استضافة للطائرات الخاصة.

صالة الطيران الخاص بمطار بالرياض

مدة الإنجاز 56 يوما

36 ألف ساعة عمل

المساحة الإجمالية

3000 متر2

أطوال الاسفلت 3 كيلومترات

المسطحات الخضراء

15 ألف متر