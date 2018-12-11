إغلاق 22 خط إنتاج عزل حراري وإحالة 28.9 ألف منتج لإعادة التدوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
كشفت الجولات الرقابية لفريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والتي استهدفت 80 مصنعا للعزل الحراري في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضي، عن إحالة 28.9 ألف منتج عزل لإعادة التدوير، وإغلاق 22 خط إنتاج.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية متكاملة تنسق جهودها بإشراف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في سبيل ضبط منتجات العزل الحراري المخالفة، وتشمل هذه الجهات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبلغ عدد المصانع المطابقة 23 مصنعا في حين بلغ عدد المصانع غير المطابقة 24 مصنعا، وذلك من بين 47 مصنعا سحبت العينات منها، كما أغلق 22 خطا من بين خطوط الإنتاج المتخصصة بالعزل الحراري البالغ عددها 53 خطا.
كما بلغ إجمالي العينات المسحوبة 94 عينة تطابق منها 54 عينة في حين لم تطابق 39 عينة مواصفات مواد العزل الحراري، فضلا عن عينة واحدة لا تزال تحت الإجراء، حيث شملت مواد العزل الحراري المستهدفة البولي ستايرين «المتمدد والمبثوق» والصوف المعدني «الصخري والزجاجي» والبولي يوريثان ورغوة البولي يورثان.
يذكر أن مواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات تلعب دورا مهما لدى استخدامها في عزل المنازل والمباني من خلال الخفض الكبير في استهلاك هذه المباني المعزولة حراريا للكهرباء كونها تقلل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات، وبالتالي خفض معدل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية هدرا للطاقة.
جولات رقابية على مصانع العزل الحراري:
الفترة: أبريل ـ أغسطس 2018
العدد: 80 مصنعا
النتائج :
إحالة 28957 منتجا لإعادة التدوير
إغلاق 22 خط إنتاج
47 مصنعا سحبت العينات منها
المصانع المطابقة 23
عدد المصانع غير المطابقة 24
إجمالي العينات المسحوبة 94 عينة
54عينة مطابقة
39 عينة لم تطابق عينة واحدة تحت الإجراء
مواد العزل الحراري المستهدفة:
- البولي ستايرين «المتمدد والمبثوق»
- الصوف المعدني «الصخري والزجاجي»
- البولي يوريثان
- رغوة البولي يورثان
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