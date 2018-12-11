شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تحدد أماكن انعقاد عمومية "المصرية الإماراتية للتأمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1226 لسنة 2018 باعتماد تعديل إحدى مواد النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى. ونصت المادة الأولى من القرار، والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 279، أنه يستبدل بنص المادة 39 من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى على تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين، ولا يجوز انعقادها إلا فى محافظة الجيزة أو محافظة القاهرة أو فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة.

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