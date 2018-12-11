شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12437 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 662 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1650 نقطة.

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