شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بالقومية للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1116 لسنة 2018 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الانتماء والتكافل الاجتماعى للعاملين بالشركة القومية للأسمنت. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 279 لسنة 2018، كالتالى..

شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بالقومية للأسمنت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .