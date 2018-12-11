شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تعتمد تعديل إحدى مواد النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قراراً رقم 451 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 279 الصادر اليوم الثلاثاء، وحمل توقيع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق كالتالى..







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