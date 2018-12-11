شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مشروع مجمعات الإلكترونيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء مجمعات متكاملة للإلكترونيات، وذلك فى إطار استراتيجية توطين التصنيع المحلى للإلكترونيات، تنفيذا لتكليفات رئاسية بزيادة حجم التصنيع الإلكترونى، على أن يتضمن نسب مرتفعة من القيم المضافة محلياً، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ونقدم أبرز 7 معلومات عن المشروع الجديد. 1- وزارة الاتصالات تعتزم إنشاء 3 مجمعات متكاملة للإلكترونيات فى القرية الذكية وبرج العرب وأسيوط 2- 50 مليون جنيه تكلفة إنشاء مجمعات الإلكترونيات 3- تضم المجمعات الإلكترونية معامل للبحث والتطوير وإنترنت الأشياء والدوائر الإليكترونية وأخرى لتصنيع النماذج الأولية "فاب لاب" 4- بدء تشغيل معملى القاهرة وبرج العرب، وجارى تجهيز مجمع معامل أسيوط 5- المجمعات الإلكترونية توفر مشروعات البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات وبعض شركات أخرى المعنية 6- تم توقيع اتفاق منذ عدة أسابيع مع شركة عالمية، متخصصة فى إنشاء معامل اعتماد واختبار المنتجات الإليكترونية 7- تستهدف وزارة الاتصالات زيادة الصادرات المصرية بمجال الإلكترونيات من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2020

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