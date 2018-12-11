شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوات المنزلية" تبحث الأربعاء مع البنك الأهلى آليات تمويل المشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء المقبل مع البنك الأهلى المصرى لبحث آليات تمويل المشاريع الخاصة بالمدينة، وبحث ما يمكن تقديمه من البنك الأهلى إلى المجتمع التجارى لتشجيع التحول من الاستيراد إلى التصنيع ضمن المبادرة التى أطلقتها الشعبة وتحت رعاية الغرفة التجارية.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية واحد مؤسسى مدينة الأدوات المنزلية، إنه يجب على البنوك أن تخفض من اشتراطاتها وطلباتها حيث أن بعض الاشتراطات تكون تعجيزية، مطالبا بضرورة تغير الفكر حتى تتطور عملية التحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وأوضح فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الاجتماع سيكون مهما خاصة فى ظل استعداد البنك الأهلى وترحيبه بتحويل تلك المشروعات فى إطار مبادرة شعبة الأدوات المنزلية للتحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وفى السياق ذاته، قال عبد الناصر الباز أحد مستثمرى مدينة الأدوات المنزلية، إن مستثمرى مدينة الأدوات برعاية شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ستعقد اجتماعات مكثفة مع مجموعة من المقاولين وشركات تركيب الهياكل المعدنية لتوريد الإنشاءات المعدنية والقيام بأعمال البناء الخاصة بالمدينة.

وأشادت الشعبة ومستثمرى مدينة الأدوات المنزلية بدور إحدى الشركات لتوريد الهياكل المعدنية ودعمهم للمشروع من خلال الاتفاق على التوريد بأسعار مخفضة وتسهيلات فى السداد.