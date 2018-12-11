شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض مع مفوض المملكة المتحدة لإفريقيا استراتيجية قطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المفوض التجارى للمملكة المتحدة لأفريقيا إيما سميث والوفد المرافق، حيث تم بحث موقف أنشطة الشركات البريطانية العاملة فى مصر والنجاحات التى حققتها طوال فترة عملها فى مصر من خلال شركتى بى بى وشل فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلاً عن توسيع أنشطتهما فى مجالات تسويق وتجارة المنتجات البترولية.

وأكد طارق الملا، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن شركات البترول الكبرى تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول وساهموا بإيجابية فى نتائج الأعمال المتميزة التى تحققت فى الفترة الأخيرة.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم هذه النتائج والتى أسفرت عن تحقيق اكتشافات كبرى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى ساهمت فى نجاح مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى نهاية سبتمبر الماضى وأن المرحلة القادمة سيتم توجيه الفائض من الغاز للتصدير فى إطار العقود الموقعة من قبل تأكيداً لمصداقية الدولة وتوجيهه إلى مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أكبر قيمة مضافة.

واستعرض الملا، الخطوات التنفيذية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى الذى يدعم هذا التوجه، وتم أيضاً استعراض العديد من الفرص الاستثمارية وبرامج العمل خلال الفترة القادمة التى تمثل مجالات واعدة لجذب الاستثمارات والمشروعات التى يتم تنفيذها فى الأنشطة الأخرى مثل التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية.

وأكد الملا، على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسائل قوية فى مؤتمر الكوميسا الأخير على تأكيد مصر للمساهمة في بناء قدرات الدول الأفريقية.

وأضاف الملا أن مصر لا تدخر جهداً فى التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية وأن قطاع البترول يضع كافة إمكانياته لدعم الدول الأفريقية من خلال التدريب ودعم المهارات وتقديم الخبرات، فضلاً عن المعاونة فى تنفيذ المشروعات البترولية، خاصة مع اكتشاف البترول والغاز فى العديد من دول القارة .

ومن جانبها، أكدت مفوضية المملكة المتحدة، على أن مصر أصبح لديها مصداقية كبرى فى جدوى الاستثمار خاصة فى قطاع البترول والغاز، مشيرة إلى أهمية قطاع الطاقة بشكل عام فى تنمية الدول الأفريقية، وأن هذه القارة البكر تحتاج إلى استثمارات ضخمة فى مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى الدعم الفنى والخبرات المتميزة .

كما تم خلال اللقاء بحث الاهتمام المتنامى لمشروعات التطوير فى قطاع التعدين فى أفريقيا، حيث أكد الملا أنه يتم حالياً إعداد استراتيجية متكاملة بقطاع التعدين فى مصر متواكبة مع تعديل بعض مواد القانون الحالى، بهدف الانطلاق بهذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج القومى من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات التعدينية التى تذخر بها مصر .