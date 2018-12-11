شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 11754 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 11754 ماكينة صراف آلى، فى نهاية شهر يونيو 2018 مقارنة بنحو 11002 ماكينة، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 752 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"الخليج 365"، إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن نظام عمل الماكينات يبلغ بمنسوب النقدية بالماكينات للتحرك بتغذيتها عند الوصول إلى حد معين.

وأضاف المصدر، أن شبكة ماكينات الصراف الآلى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.