شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان بنك قطر الوطنى الأهلى تجزئة السهم.. 9 فوائد للقرار تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى، موافقته على تجزئة القيمة الأسمية لكل سهم من أسهم رأسمال البنك إلى سهمين، نستعرض فى السطور التالية مفهوم تجزئة القيمة الاسمية، وفائدة القرار.

ما هو المقصود بتجزئة القيمة الاسمية للسهم؟

هو قيام الشركة بتقسيم (تفتيت)(splitting) أسهمها الحالية ذات القيمة الاسمية المعينة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل دون التأثير على أى من رأس المال المصدر أو رأس المال المدفوع، ودون أن تتأثر قيمة رأس المال السوقي للشركة ومن ثم عدم تأثر ثروة مساهميها ، حيث أن كل ما يحدث هو أن يزيد عدد الأسهم التي في حوزة المساهمين نتيجة التقسيم مع ثبات القيمة السوقية الإجمالية للشركة قبل وبعد التجزئة لأسهمها مثال ذلك أن يتم تجزئة السهم ذات القيمة الاسمية البالغة 100 جنيه إلى سهمين بقيمة اسمية 50 جنيه لكل سهم أو إلى 10 أسهم بقيمة اسمية 10 جنيه لكل سهم أو إلى 100 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه لكل سهم.



ما هى الأسباب الداعية إلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم؟

1- تخفيض (تقسيم) القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره السوقى مقبولاً وفى متناول أكبر عدد ممكن من صغار المساهمين وإمكانية تحديد سعر الإغلاق على أساس وحدة التعامل 100 سهم عند قيمة إجمالية منخفضة.

2- الوصول بالسهم إلى مستويات سعرية متدنية تمكن من إقبال شرائح أخرى من المستثمرين عليه.

3- الرغبة في زيادة عدد الأسهم الحالية في حالة ضآلة عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال بالرغم من ضخامة رأس المال المصدر للشركة.

4' الرغبة في زيادة عدد المساهمين أى مخاطبة شريحة من المستثمرين الذين يحبذون التعامل على الأسهم منخفضة السعر لتوسيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول على السهم

٥- .الرغبة في زيادة الطلب على أسهم الشركة من خلال جذب مستثمرين جدد.

٦- زيادة درجة سيولة أسهم الشركة عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بالسوق.

٧- اللرغبة في تخفيض سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة المزمع إصدارها وحتى تضمن الشركة الحصول على التمويل المطلوب نقداً سواء لقدامى المساهمين أو لاستقطاب مستثمرين جدد من خلال الاكتتاب العام دون إعمال لحقوق الأولوية.

٨- تجهيز الشركة للطرح العام بما يضمن بيع الحصة المطروحة أو تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع وهو ما يطلق عليه الإصدار الثانوى.

٩- الرغبة في زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها ، حيث تفترض نظرية التمويل من الناحية الأكاديمية أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى أدنى وحدة للتعامل يخفض من التكلفة الحدية لرأس المال وفى ذات الوقت يمكن الإدارة من تحديد الهيكل الأمثل لرأسمالها.



وما هى الآثار المترتبة على تجزئة الشركات المصدرة للقيمة الاسمية لأسهمها؟

لن يؤثر القرار على قيمة ما تملكه من أسهم ولا علي التزاماتك تجاه الشركة ، إلا أن الأثر الوحيد المباشر هو زيادة عدد الأسهم التي تملكها بالمقابل ، ويعتقد مجلس إدارة الشركة بأن المنافع التي تنتج عن هذا القرار تتمثل في زيادة سيولة الأسهم وقابليتها للتداول وكونها في متناول شريحة أكبر من المستثمرين والمتعاملين بسوق الأوراق المالية بما يخدم المصلحة العامة للمساهمين.