شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط السعودية: ننفذ سياسات لجذب الاستثمار ودعم النمو المستدام فى إطار "رؤية 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبد العزيز الرشيد، نائب الوزير للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط فى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن رؤية 2030 فى السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على البترول وتحقيق النمو المستدام بمعدلات مرتفعة والعمل على خلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف نائب الوزير للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط فى المملكة العربية السعودية، خلال كلمته أمام مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، والذى ينعقد بمدينة دبى، على أهمية دعم قطاع الصناعة حيث تعد المملكة العربية السعودية أهم أسواق الحديد والصلب فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على أن حكومة المملكة تعمل على صياغة وتنفيذ السياسات التى تكفل دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى إطار رؤية 2030.

من جانبه أكد الدكتور مطر النياتى، وكيل وزارة الطاقة والصناعة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، على الدور الهام الذى تلعبه صناعة الصلب فى دعم الاقتصادات المحلية، لافتا إلى أهمية التحولات التى تحدث فى العالم وما يسمى "الصناعة 4.0" وهو الإتجاه إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا فى عمليات التصنيع وتفعيل "إنترنت الأشياء" و"الحوسبة السحابية" للتحول إلى ما يسمى "المصنع الذكى".

وانطلقت فعاليات مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2018، وبحضور عدد من كبير من كبار شركات وصناع الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وعقدت مع بداية الفعاليات، ورشة عمل تحضيرية تحدثت عن التكنولوجيا الحديثة التى تحقق كفاءة وجودة وربح أكبر لصناعة الصلب حيث تركز على أحدث أنواع التكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى إنتاج الصلب.