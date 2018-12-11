شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح اليوم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سوف يفتتح اليوم فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وقال الوزير، إن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى أفريقيا حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصاً لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.

وأضاف نصار، أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

ولفت الوزير، إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطنى لكل دولة لعرض امكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.