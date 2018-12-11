شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية 3 شركات تابعة للقابضة الكيماوية تعتمد رواتب مجالس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية لثلاث شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، مصر لصناعة الكيماويات، مصر العامة لصناعة الورق-راكتا، رواتب أعضاء مجالس الإدارة.

وتصدر راتب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، قائمة الأعلى أجراً بقيمة 40 ألف جنيه خاضعة للضرائب المقررة، ونفس القيمة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، ثم العامة لصناعة الورق-راكتا بقيمة 30 ألف جنيه، والعضو المتفرغ 25 ألف جنيه.

وحددت الشركات الثلاثة، 750 جنيها مكافأة عضوية شهرياً، 750 جنيها بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، 300 جنيه بدل انتقال عن الجلسة الواحدة لغير المخصص له استخدام سيارات الشركة.