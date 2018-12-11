شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى العالم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد معهد التخطيط القومى، الذراع الأكاديمية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عددا من المعلومات الهامة بشأن الاشخاص ذوى الإعاقة فى العالم نلخصهم فى النقاط التالية:-

1 - 20% من سكان العالم أشخاص ذوى إعاقة، (نحو مليار شخص) يمثلون أكبر أقلية فى العالم.

2- 80% من الأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون فى بلدان فقيرة وقليلة الدخل.

3- 45% فقط من بلدان العالم لديها قوانين ضد التمييز أو تتعلق بالإعاقة.

4- 90% من الأطفال المعاقين فى البلدان الفقيرة لا يلتحقون بالمدارس.

5- تبلغ نسبة الأمية بين الأشخاص المعاقين 97% للذكور و99% للإناث.

6- 20% من الأشخاص الذين يعيشون تحت مستوى الفقر من الأشخاص المعاقين.

7- فى البلدان الفقيرة يعيش 80% من الأشخاص المعاقين بأقل من 1،5 دولار يومياً وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 80%.

8- تعانى النساء المعاقات من تمييز سلبى مزدوج بسبب كونهن نساء وأيضاً معاقات.

9- 80% من الأشخاص المعاقين فى البلدان الفقيرة مستبعدون من برامج الوقاية من الإيدز.

ويحتفل العالم مطلع الشهر الجارى باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى على العام الجارى عام الأشخاص أصحاب القدرات الخاصة"ذوى الاعاقة" تأكيدًا على أهمية دعمهم واستثمار طاقتهم.