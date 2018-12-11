شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تنظم ندوة حول الضرائب بحضور مستشار وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ندوة حول منظومة الضرائب يتحدث فيها أسامة توكل مستشار وزير المالية. تقام الندوة ظهر غد الأربعاء بحضور عدد من أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية. مما يذكر أن اللجنة سبق ونظمت ندوة أيضا لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، وخرجت بنتائج ايجابية للغاية فيما يتعلق بإعادة النظر فى الضرائب على المصانع المغلقة والأراضى الفضاء والفنادق غير العاملة.

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