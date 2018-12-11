شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الحديد والصلب فى دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، والذى ينعقد بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2018، وبحضور عدد من كبير من كبار شركات وصناع الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وعقدت أمس الاثنين مع بداية الفعاليات، ورشة عمل تحضيرية، وتطرقت إلى التكنولوجيا الحديثة التى تحقق كفاءة وجودة وربح أكبر لصناعة الصلب حيث تركز على أحدث أنواع التكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى إنتاج الصلب.
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