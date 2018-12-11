أراضي دبي تعلن عن إطلاق الموسم الثالث من جائزة العقارات الخليجية 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي و "أواردس إنترناشيونال" عن انطلاق جائرة العقارات الخليجية 2019 في موسمها الثالث، بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته نسختاها السابقتان. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة يوم أمس في مقرها الرئيسي، حيث وجهت خلاله الدعوة لجميع الشركات العاملة في المجال العقاري على مستوى المنطقة للمشاركة في هذه المنافسة الإقليمية.

وحضر المؤتمر سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي و هند المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري في أراضي دبي، ومارك هامل، المدير التنفيذي لوكالة "أواردس إنترناشيونال" المنظمة لبرنامج الجائزة.

وأشار سعادة سلطان بطي بن مجرن في معرض إعلانه عن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، للتشجيع على الابتكار وتقدير المبتكرين، مؤكدًا أن الجائزة تنسجم مع رؤية الدائرة لجعل الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الإبتكار والثقة والسعادة.

وأضاف بن مجرن: "يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجائزة في تسليط الضوء على إنجازات شركات القطاع العقاري، وتقدير جهودها ومساهماتها التي تساعد على الارتقاء بهذا المجال، لما لها من تأثير كبير على سوق دبي العقاري، وتقديم صورة مشرقة عن المشاريع المتميزة التي يجري تنفيذها في مدن مختلفة في منطقتنا. ليس هذا فحسب، بل إن الجائزة تعمل على تشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع".

ومن بين الأهداف الأخرى التي يتطلع القائمون على الجائزة إلى تحقيقها تعزيز الشفافية والأداء المهني المتميز على أداء شركات العقارات المختلفة أمام المجتمع والمستثمرين، كما تسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية. وأسهمت الجائزة في دورتيها السابقتين في إطلاق المنافسة الإيجابية بين الشركات العقارية، وحفزها على تقديم الأفضل في كل ما هو جديد في القطاع العقاري.

وقالت هند المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري في أراضي دبي: "يسرنا الإعلان عن النسخة الثالثة من جائزة العقارات الخليجية، لتسجيل موعد متجدد مع التميز في هذا القطاع. لقد اعتدنا رؤية مشاريع رائعة أسهمت الجائزة في تسليط الضوء عليها، لإطلاع الجمهور عمومًا على إنجازات شركات القطاع العقاري وجهودها ومساهماتها في الارتقاء بهذا المجال في تقديم كل ما هو جديد وأفضل. ومن المؤكد أن نسخة هذا العام ستكشف عن إبداعات غير مسبوقة لتستحق التكريم اللائق بها".

وأكدت المري ان أراضي دبي تنشر الوعي إزاء ثقافة التميز والجودة وتبرز وتضفي شفافية ومهنية أكبر على أداء شركات العقارات المختلفة للمجتمع والمستثمر وتعزز مكانة إمارة دبي في مؤشرات التنافسية العالمية إضافة الى خلق التنافسية بين الشركات العقارية لتقديم الجديد والأفضل ،موضحة ان جائزة العقارات الخليجية منصة لعرض الرؤى المستقبلية للمجتمعات الحضرية من خلال تكريم رواد التصميم وقادة الفكر في المشاريع العقارية الرائدة.

وأضافت: "نسعى في السنوات القادمة لإطلاق جائزة العقارات الخليجية من عواصم آخرى، مثل العاصمة أبوظبي، وقريبًا من العاصمة السعودية الرياض. وفي نسخة هذا العام، اشتملت الجائزة على 25 فئة، منها 3 فئات جديدة، وهي: فئة الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العقارات، وأفضل الشركات الداعمة لمعرض أكسبو 2020، وأفضل التقنيات العقارية. ومع وجود الفئات الجديدة، سيصل عدد أعضاء لجنة التحكيم في نسخة هذا العام إلى 60 عضوًا من ذوي الخبرة والجدارة. ومنذ الإعلان عن النسخة الثالثة عن الجائزة، وصل اليوم عدد الطلبات إلى 108 مشاركات، ونتوقع استقبال المزيد قبل إغلاق باب الترشيحات".

من جهته قال مارك هامل، المدير التنفيذي لوكالة "أواردس إنترناشيونال": "نسعد بالشراكة القائمة مع دائرة الأراضي والأملاك ومعهد دبي العقاري، للعمل معًا من أجل ترسيخ مفاهيم التميز والابتكار على مستوى المنطقة. لقد شهدت الدورتان السابقتان درجة عالية من المنافسة في ظل وجود العديد من الترشيحات فائقة الجودة. ونحن على يقين تام أن دورة العام المقبل ستعزز النجاحات المتراكمة لهذه الجائزة، الأمر الذي سيفرض المزيد من التحدي على أعضاء لجنة التحكيم، قبل الإعلان عن الفائزين النهائيين".

وتجدر الإشارة إلى أن باب الترشيح كان مفتوحًا أمام جميع الشركات العاملة فى مجال العقارات، سواء كانت خاصة أو عامة، لاسيما أن برنامج الجائزة يضم طيفًا متنوعًا من الفئات المختلفة. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك فى دبي كافة المهام المتعلقة بتنظيم الجائزة التي ستكون الأرقى من نوعها على مستوى المنطقة لتقدير ومكافأة التميز فى القطاع العقاري انطلاقًا من إمارة دبي.

وحددت الدائرة جدولًا زمنيًّا للدورة الثالثة من الجائزة، حيث حدد الموعد النهائي للمشاركة يوم 16 يناير 2019، وستعلن اللجنة المختصة أسماء المرشحين للنهائيات في 23 يناير 2019، على أن تتم إقامة الحفل الختامي وتوزيع الجوائز يوم 27 مارس المقبل 2019.

يذكر أن معهد دبي العقاري، كان قد توصل إلى اتفاقية مع "أواردس إنترناشيونال"، على هامش معرض "سيتي سكيب غلوبال 2016" لإطلاق برنامج الجائزة التي تستهدف كافة الشركات العاملة في القطاع العقاري في المنطقة.