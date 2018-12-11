شكرا لقرائتكم خبر عن "المتطورة" توقع مذكرة تفاهم لبيع أحد استثماراتها مقابل 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تلقيها عرضاً مبدئياً لشراء كامل حصتها البالغة 10% في شركة السلام لصناعة الطيران، بمبلغ مبدئي قدره 100 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، علماً بأن مدة المذكرة أربعة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة المشار إليها.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع.

هذا ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الصفقة على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية، علماً بأن الشركة ستعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقاً.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد تلقى هذا العرض المبدئي، يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر الجاري، وتم قبول هذا العرض وتوقيع مذكرة تفاهم مبدئية بهذا الخصوص.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 9.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 49.4%.