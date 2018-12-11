شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات": الجيل الخامس يدعم الابتكار ويرفع مستويات الخدمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مؤسسة الإمارات للاتصالات، أن الجيل الخامس من الشبكات التي دعم كافة أوجه الابتكار، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء الشاملة.

وقال إن الجيل الخامس يعد بقدرات لا حصر لها، ومن شأنه رفع مستوى الخدمات والأداء والتمكين الرقمي، وهو الأمر الذي سييؤثر بشكل إيجابي في منظومات العمل المختلفة، بحسب صحيفة الخليج.

وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات قمة "قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" التي عقدت في دبي أمس وجمعت نخبة من الرواد والخبراء وصناع القرار بالعالم.

وكشفت "اتصالات" في مايو الماضي عن إطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس على نظام (C-Band) في دولة الإمارات.

وكشفت المؤسسة في نهاية مارس الماضي عن إجراء عمليات تطوير وتحديث لشبكات الهاتف المتحرك والتي قد تستمر لفترة ثلاثة أشهر وذلك استعداداً لإطلاق خدمات مستقبلية تضم شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

ونجحت "اتصالات" خلال ديسمبر الماضي في إطلاق أول شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس ذات النطاق العريض وذلك في مرحلتها ما قبل التجارية في مناطق معينة بدولة الإمارات وهي العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي.

وأتت تلك الخطوة بعد أن كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية في الشهر ذاته عن البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية والمعروفة بالجيل الخامس (5G).

وعلى صعيد النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، حققت المجموعة صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من 2018 بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بلغت نحو 4.3 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 6%.