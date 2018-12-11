شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية تمنح بروسكيب للتطوير عقدا بـ40 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة داماك العقارية، المدرجة بسوق دبي المالي، مجموعة بروسكيب للتطوير عقدا بقيمة 40 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أنه وبموجب العقد تقوم "بروسكيب" بإنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية في قسم "أكويليجيا" الذي تبلغ مساحته 207 آلاف متر مربع ضمن مجمّع "أكويا أكسجين" الممتد على مساحة 55 مليون قدم مربّعة.

ويشتمل قسم "أكويليجيا"على 629 وحدة من شقق التاونهاوس والفلل شبه المنفصلة.

يشار إلى أن شركة داماك العقارية منحت في سبتمبر الماضي الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية عقداً بقيمة 512 مليون درهم؛ لتشييد البرج "سي" ضمن مشروعها العقاري "أيكون سيتي" بشارع الشيخ زايد.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح إلى 1.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل صافي ربح بلغ 2.3 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن داماك سلمت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 3800 وحدة سكنية، مقارنة بـ 1923 وحدة سكنية في الفترة ذاتها من العام الماضي.