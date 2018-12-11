شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: مارس المقبل موعد توقيع "أوبك"وحلفاؤها لخفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، أن المسودة النهائية لاتفاقية التعاون بين منظمة "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج سيتم التوقيع عليها بقمة تستضيفها السعودية مارس المقبل.

وأكد أن "أوبك" تستهدف المحافظة على توازن الأسواق، مرجعا هبوط أسعار النفط الحالية لتزايد الخوف غير المبرر لدى بعض الدول المستوردة قبيل موعد تطبيق العقوبات على إيران، بحسب صحيفة الاتحاد.

وشدد على أن المنظمة لا تستهدف الأسعار، وإنما تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عن انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيتم تفعيل ذلك خلال النصف الأول من 2019.