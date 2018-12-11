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شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على تداولات سعر النحاس– تحليل -11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر النحاس حتى هذه اللحظة باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة لنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 2.8500 و 2.9300 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.8000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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