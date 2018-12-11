شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتأثر بدعم جديد– تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر البلاتين خلال التداولات الأخيرة بتشكيل مستوى 775.00 لدعم إضافي ليعيق بذلك الهجوم السلبي المنتظر سابقا, لكن تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة الرئيسية وثباته دون الحاجز المستقر عند 825.00 يدعونا لانتظار تحقيق الكسر للدعم الحالي ومن ثم ليجدد محاولات الوصول نحو المستويات السلبية الرئيسية والتي تتمركز عند 748.00 و 660.00 على التوالي. هبوط مؤشر ستوكاستيك مؤخرا واستقراره ضمن مستوى تشبع البيع يعزز الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي جديد وليزيد من فرص تحقيق الكسر المنتظر سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 748.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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